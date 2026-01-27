Los autónomos de Castilla y León denuncian una “insoportable” carga burocrática: dedican una media de 200 horas al año a realizar trámites

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León denuncia publicamente la carga administrativa a la que se enfrentan y que dicen es “insoportable”. Según los últimos datos de la organización aportado a la Agencia ICAL, los 182.761 autónomos de la región dedican una media de 200 horas anuales exclusivamente a gestionar trámites administrativos, fiscales y laborales.

Lo que a simple vista parece tiempo perdido, tiene un impacto económico devastador para el tejido productivo de la Comunidad. Al traducir esas horas en valor económico, los datos son contundentes:

Coste por autónomo: 3.000 euros anuales (calculado sobre un coste medio de 15 €/hora).

Impacto regional: Más de 548 millones de euros y 36,5 millones de horas perdidas.

Impacto nacional: El problema escala en España hasta los 10.000 millones de euros y 650 millones de horas dedicadas al papeleo.

En un colectivo donde la jornada laboral media ya alcanza las 47 horas semanales, el tener que dedicar cuatro horas adicionales a la administración supone un "golpe directo al descanso y a la conciliación familiar".

El Barómetro de ATA de cierre de 2025 revela una tendencia preocupante: el 92% de los autónomos asegura que las trabas burocráticas han aumentado en el último año. Esta situación se agrava de forma "exponencial" para aquellos que tienen trabajadores a su cargo, debido a la creciente complejidad de las normativas laborales.

Ante este escenario, ATA ha señalado tres medidas prioritarias para los presupuestos y políticas venideras, destacando la simplificación fiscal: la reducción de declaraciones (pasar de cuatro declaraciones fiscales anuales a dos, o incluso a una sola); la eliminación de trabas (simplificación de los canales de comunicación con la Seguridad Social y Hacienda) y la digitalización real (que la tecnología sirva para ahorrar tiempo, no para añadir nuevos procesos).

“Es inasumible que un autónomo castellano leonés tenga que dedicar prácticamente un mes de su trabajo al año solo para gestionar trámites con las distintas administraciones. Estamos hablando de 200 horas anuales que tienen un coste aproximadamente de 3.000 euros por negocio. 200 horas que no destinamos a producir, sino a gestionar trámites”, señala la presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza.