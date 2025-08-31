Auxilian a una joven atrapada dentro de las aguas del río Pisuerga
Los bomberos de Valladolid son los que ha encabezado el operativo de rescate, mientras que ha sido trasladada por la UME al hospital Río Hortega
Una joven de 27 años tuvo que se rescatada en la noche de este pasasdo sábado, a las 21:20 horas, en el río Pisuerga. Según apuntas las informaciones difundidas por el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se requería asistencia para una mujer que se encontraba en el agua y que no podía salir.
El rescate estuvo encabezado los bomberos de Valladolid, en un operativo en el que también participaron la policía municipal, la nacional y el sacyl, que se desplazó con una unidad medicalizada de emergencias (UME) hasta la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia, que es donde se llevó a cabo el rescate.
Tras ser sacada del agua por los bomberos y atendida por el personal de emergencias, la UME la trasladó hasta el Hospital Universitario Río Hortega.
