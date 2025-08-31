Auxilian a una joven atrapada dentro de las aguas del río Pisuerga

Una joven de 27 años tuvo que se rescatada en la noche de este pasasdo sábado, a las 21:20 horas, en el río Pisuerga. Según apuntas las informaciones difundidas por el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, se requería asistencia para una mujer que se encontraba en el agua y que no podía salir.

El rescate estuvo encabezado los bomberos de Valladolid, en un operativo en el que también participaron la policía municipal, la nacional y el sacyl, que se desplazó con una unidad medicalizada de emergencias (UME) hasta la pasarela peatonal del Museo de la Ciencia, que es donde se llevó a cabo el rescate.

Tras ser sacada del agua por los bomberos y atendida por el personal de emergencias, la UME la trasladó hasta el Hospital Universitario Río Hortega.