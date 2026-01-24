Una avería deja atrapados a numerosos esquiadores en un telesilla de la estación de La Pinilla (Segovia)

Una incidencia que se ha registrado en un telesilla de la estación de La Pinilla (Segovia) ha dejado numerosos esquiadores atrapados durante más de media hora, si bien todas las personas han sido evacuadas y no hay confirmación de heridos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 12.37 horas la sala de operaciones del 112 ha comenzado a recibir llamadas que informaban de un problema en el telesilla de la mencionada estación, que llevaba parado más de media hora y había "muchas personas" montadas en las sillas, que tenían frío y estaban asustadas.

El 112 ha informado del suceso al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.

Por su parte, la estación de esquí ha comunicado al 112 que había una incidencia con los carriles, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el grupo de rescate de la Junta y a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja, mientras que Emergencias Sanitarias -Sacyl ha movilizado una UVI móvil, dos ambulancias soporte vital básico, un equipo médico de Riaza y un helicóptero medicalizado

Finalmente, los servicios de emergencias han logrado evacuar a todas las personas que se encontraban atrapadas en el telesilla y han atendido a un total de 18 personas, si bien ninguna ha precisado de traslado.