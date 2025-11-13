Aviso rojo por lluvias en Ávila y el norte de Cáceres

Foto de archivo del desbordamiento del río Adaja a su paso por Ávila. Foto Rmestudios / ICAL

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado en la noche de este jueves un aviso rojo de riesgo extraordinario por precipitaciones que podrían superar los 120 mm en 12 horas en la provincia de Ávila, especialmente en la zona del Sistema Central. El fenómeno sitúa a la región en el nivel más alto de alerta meteorológica debido a su intensidad y la posibilidad de impactos graves sobre la población y los bienes.

La Junta de Castilla y León, a través de la Delegación Territorial en Ávila, ha activado el Plan INUNCYL en Nivel 2 ante la gravedad del aviso rojo emitido por AEMET. Este nivel supone una situación de emergencia que exige la intervención coordinada de varias administraciones. Además, se ha constituido el CECOPI, el centro operativo en el que se dirigen las actuaciones de respuesta ante el episodio de lluvias extremas, y se ha enviado un aviso ES-ALERT a los teléfonos móviles de la población para advertir del riesgo extraordinario y reforzar las medidas de autoprotección.

Se espera que el episodio más crítico se desarrolle durante la madrugada y primeras horas del día, cuando la acumulación del agua y el relieve accidentado del Sistema Central pueden favorecer la aparición de corrientes súbitas, inundaciones de ríos y arroyos, deslizamientos de tierra y afecciones en la red de carreteras secundarias. La orografía hace que la lluvia intensa, al caer en cotas elevadas, tenga mayor riesgo de arrastre y de generar problemas como bloqueos por barro o caída de árboles.

La AEMET recuerda que el aviso rojo representa un peligro extraordinario, reservado para eventos excepcionales que pueden tener graves repercusiones —según los umbrales establecidos, lluvias que superan los 120 mm en 12 h pueden dar lugar a estos niveles. Ante esta situación, se recomienda a la población no realizar desplazamientos innecesarios, evitar el tránsito por zonas cercanas a cauces o en pendientes, y estacionar vehículos lejos de ríos o barrancos. También se aconseja seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.

Se incluye además la recomendación de mantener bajo vigilancia los cambios meteorológicos y estar atentos a actualizaciones, ya que la situación puede evolucionar y prolongarse más allá de las primeras horas del episodio.

¿Qué se espera?

Se prevén acumulaciones de lluvia muy elevadas que podrían superar los niveles habituales en periodos similares.

Las lluvias vendrán acompañadas de tormentas que podrían intensificar el riesgo de fenómenos asociados como desbordamientos o arrastres de agua.

La zona del Sistema Central, por su topografía montañosa, merece atención especial ante la posibilidad de que el agua descienda por pendientes generando cauces más activos.

Riesgos principales

Inundaciones en zonas de valle, carreteras y riberas de ríos por el fuerte volumen de agua.

Cortes o afecciones en la red viaria por agua, barro o caída de ramas.

Posible descenso brusco en la visibilidad y condiciones de conducción peligrosas.

Suspensión de actividades al aire libre recomendada durante el periodo más crítico.

Recomendaciones para la ciudadanía

Evitar transitar por zonas vulnerables como vados, cauces secos o caminos forestales.

No cruzar a pie, ni en vehículo, zonas inundadas o con fuerte corriente.

Estacionar automóviles lejos de ríos, torrentes o zonas de posible desbordamiento.

Mantenerse informado de las actualizaciones de la AEMET y de Protección Civil.

Adoptar un plan de autoprotección: revisar salidas de emergencia y puntos seguros en casa.

En caso de emergencia, contactar inmediatamente con los servicios de emergencia o de protección civil.

Panorama inmediato

El aviso se encuentra activo ya y se espera que el episodio más intenso se desarrolle durante la madrugada y primeras horas del día. Se recomienda máxima precaución especialmente en áreas de montaña y en los accesos a carreteras secundarias. Las condiciones pueden estabilizarse a lo largo del día, pero el riesgo permanece hasta que se confirme la remisión de las lluvias.