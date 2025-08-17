Los bomberos forestales de Castilla y León exigen la destitución inmediata del consejero de Medio Ambiente

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) reclamó este viernes la “destitución inmediata” del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por lo que consideran una “demostrada y reincidente negligencia” en la gestión de los incendios forestales que en las últimas semanas han golpeado a la Comunidad.

En un comunicado, la asociación recordó que tras los graves incendios de Navalacruz en 2021 y la Sierra de la Culebra en 2022, con un balance de cuatro víctimas mortales, no se ha aplicado “ningún cambio sustantivo en la gestión forestal ni en el operativo de extinción”. Según denuncian, no existe un plan real de prevención ni una planificación adecuada a las necesidades del territorio, al tiempo que persisten las “precarias e inestables condiciones laborales” de los trabajadores.

ATIFCyL también acusa a la Junta de “despilfarrar fondos públicos” en beneficio de empresas privadas, que ya concentran más del 60% de los efectivos. Frente a ello, reclaman un operativo cien por cien público, profesional y operativo durante todo el año.