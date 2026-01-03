La borrasca Francis traerá nevadas que afectarán a varios municipios de Castilla y León a partir del domingo

La borrasca Francis que se aproxima a la península de cara al fin de semana traerá consigo nevadas en cotas bajas que afectarán a varios municipios de Castilla y León en las zonas del norte y este peninsular principalmente.

Las provincias de León, Palencia y Burgos en los puntos de la cordillera Cantábrica mantienen activada la fase de alerta por nevada por parte del Gobierno de Castilla y León desde las 19:00 horas de este viernes sin previsión de finalización, con acumulaciones por encima de los 1.000 metros bajando a 800 en el caso de León y bajando a 700 metros en algún punto en Palencia y Burgos.

Según infomr la Aemet, la borrasca fría aislada Francis, que se situaba este viernes al oeste de la Península, se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península.

Se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 de enero a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro.

En el caso de Salamanca se esperan lluvias de cara a la jornada de este sábado y domingo, con nubes y sol de cara al lunes. Las temperaturas serán más bajas que estos días, con mínimas de -1 grado el domingo y -3 el lunes.

Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, la Aemet recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos.