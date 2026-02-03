Un bulto no acorde a su fisionomía masculina conduce a la detención de un supuesto 'camello' en Tordesillas

La Guardia Civil de Valladolid investiga una varón por un supuesto delito contra la salud pública tras interceptarle en Tordesillas cuando circulaba en un vehículo y comprobar que manipulaba su teléfono móvil, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado 29 de enero, cuando una patrulla de seguridad ciudadana que efectuaba un servicio preventivo de vigilancia en la entrada de la conocida Rotonda del Tratado de Tordesillas observó a un conductor que manipulaba su teléfono móvil mientras circulaba, motivo por el cual se procedió a darle el alto para notificarle la infracción cometida.

Durante la identificación, los agentes solicitaron la documentación personal y del vehículo, a la vez que realizaron un registro superficial del individuo y del turismo. En el transcurso del mismo, los guardias detectaron un bulto no acorde con la fisionomía masculina, requiriéndole en varias ocasiones que mostrase el objeto oculto.

El conductor mostró una actitud reticente y, finalmente, al tercer requerimiento, entregó un monedero de material similar al cuero y color negro. En su interior se localizaron cuatro bolsas que contenían distintas sustancias estupefacientes: 5,19 gramos de speed, 1,67 de cocaína, 0,97 de cocaína rosa ('tusi') y 1,62 de ketamina.

La variedad de sustancias intervenidas, conocida como polidroga, constituye un indicio relevante de actividad de tráfico, al sugerir una orientación hacia la distribución para diferentes tipos de demanda, más que al consumo propio.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.