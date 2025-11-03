Se busca a un hombre desaparecido en Zamora

La Asociación SOS Desaparecidos ha dado la alerta de la desaparción de un hombre en la localidad zamorana de Morales del Vino.

Se trata de un ciudadano francés de 43 años, de complexión normal, pelo canoso, ojos azules y no hispanoparlante.

Según indican, fue visto por última vez el pasado 12 de octubre. Solicitan máxima difusión y agradecen cualquier información que pueda acercar a los servicios de emergencia al paradero de este hombre.