Buscan a un menor desaparecido en Valladolid

Las autoridades han emitido una alerta para dar con el paradero de Adrián R.V, un menor de 16 años del que nada se sabe desde el pasado viernes, 16 de enero.

La pista del joven, refieren, se ha perdido en Laguna de Duero, Valladolid.

Las descripciones físicas facilitadas para favorecer su identificación indican que es de constitución física delgada, mide 1,75 cm, tiene el pelo castaño y los ojos azules.

La última vez que se le vio vestía sudadera de chándal de color negro, pantalón de color gris y zapatillas deportivas marca nike de color blanco y gris.

Asimismo, instan a la población a que cualquiera que tenga información sobre su paradero se comunique con la Guardia Civil a través del 062.