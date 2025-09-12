Buscyl alcanza las 217.000 tarjetas y se extenderá a 444 nuevas rutas a partir del próximo lunes

El nuevo sistema Buscyl, que establece la gratuidad del transporte metropolitano e interurbano para los empadronados en Castilla y León, ha alcanzado ya las 217.000 tarjetas emitidas, tras aplicarse en 284 rutas desde el 1 de septiembre. La siguiente fase del despliegue, prevista para el próximo lunes, 15 de septiembre, permitirá añadir otras 44 rutas nuevas en la Comunidad, para completar su desarrollo el 30 de septiembre en el conjunto de las 2.610 existentes.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aprovechó para informar sobre la puesta en marca de esta medida de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que comprometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el último debate de política general, celebrado el pasado mes de marzo.

Precisamente, este jueves la Junta aprobó una subvención directa por importe de 5,7 millones de euros para sufragar a las empresas de las líneas de autobús el déficit de 242 concesiones entre mayo y junio de este año y regularizar los anticipos abonados desde octubre de 2024. Esta partida llegará a 110 titulares, ya que más del 63 por ciento de las rutas de la Comunidad transportan menos de 5.000 viajeros al año.

Con la llegada del sistema Buscyl la Junta no compensará sólo el déficit de explotación a las concesionarias, sino todos los billetes de los usuarios empadronados en la Comunidad que presenten la tarjeta correspondiente. El coste total estimado por la Junta se calcula en una horquilla de entre 60 y 65 millones de euros anuales, aunque las estimaciones iniciales apuntaba a unos 40 millones.