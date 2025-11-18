El Buscyl ya cuenta con 530.000 usuarios y más de 2,3 millones de viajes gratuitos desde su implantación

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado las instalaciones de la Estación de Autobuses de Benavente, que llevará el nombre de 'Concordia de Benavente', en la que se han llevado a cabo por parte del Ejecutivo autonómico distintas obras de rehabilitación y modernización que han supuesto una inversión de más de un millón de euros.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado el éxito de la Tarjeta Buscyl desde su implantación hace cinco meses, una iniciativa que beneficia a más de 520.000 personas en Castilla y León y que ha permitido realizar 2,3 millones de viajes gratuitos en 2.600 rutas de la Comunidad. En la provincia de Zamora, se han realizado más de 20.000 viajes gratuitos y se han emitido más de 36.000 tarjetas, de las cuales 4.200 corresponden a la localidad de Benavente.

Esta medida de éxito refleja la apuesta de la Junta por una movilidad sostenible, a la vez que facilita el ahorro de las familias y genera oportunidades, especialmente en el medio rural.

Fruto también de este compromiso, la Junta de Castilla y León ha dotado a Benavente de una estación de autobuses más moderna, con actuaciones de mejora de la eficiencia energética y ambiental, así como de accesibilidad y habitabilidad. Estas instalaciones dan servicio a 100.000 viajeros al año, incluidas las 56 rutas que el Ejecutivo autonómico ofrece de manera gratuita a través de la tarjeta Buscyl.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Modernización de la Junta de Castilla y León para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica, que cuenta con una dotación en torno a los 40 millones de euros en esta legislatura. Entre otras medidas, ya se han llevado a cabo las reformas de la estación de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada, Ciudad Rodrigo y Almazán; y continúan las obras de mejora en las estaciones de Valladolid y El Burgo de Osma.

Asimismo, Fernández Mañueco ha recordado que la Junta licitó la semana pasada el proyecto para renovar la Estación de Autobuses de Zamora, con lo que se dotará a la capital zamorana de unas instalaciones modernas y funcionales, acordes con el desarrollo urbanístico de esta ciudad.

La renovada estación de autobuses de Benavente es un ejemplo del compromiso de la Junta de Castilla y León con este municipio zamorano, para el que, a su vez, ha aumentado las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026. Entre otras partidas, el presidente ha destacado las destinadas a mejorar y ampliar el abastecimiento de aguas; la promoción de nuevas viviendas publicas para su venta; inversiones para los polígonos industriales de Villabrázaro y Puerta Noroeste; o infraestructuras como el CEIP Fernando II o la Residencia de Personas Mayores de Benavente.