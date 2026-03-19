Carriedo pide al Gobierno diálogo con médicos por el Estatuto Marco

El portavoz del Ejecutivo autonómico en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido este jueves al Gobierno central que abra un diálogo con los representantes de los profesionales sanitarios para buscar una solución a la demanda de aprobar un Estatuto Marco, que, según él, incluye medidas “en gran medida razonables”, según ha recogido Ical.

Fernández Carriedo advirtió que la falta de negociación entre el Ministerio de Sanidad y los médicos repercute directamente en los ciudadanos y en las comunidades autónomas, aumentando las listas de espera y retrasando procedimientos diagnósticos y quirúrgicos, mientras los profesionales se ven obligados a mantener la huelga.

Los médicos exigen un Estatuto Marco que reconozca las particularidades de su profesión, incluyendo la reducción de las guardias de 24 a un máximo de 17 horas, la jornada laboral a 35 horas, mejoras salariales y la posibilidad de jubilación anticipada.

El portavoz autonómico subrayó que la Comunidad autónoma está “afectada” por la huelga iniciada a principios de año, que ha provocado la cancelación de cirugías y pruebas programadas, generando trastornos a los pacientes y sus familias. Aun así, avanzó que la Consejería de Sanidad implementará medidas para intentar reducir las listas de espera, aunque reconoció que será complicado recuperar todo lo perdido durante las semanas de huelga.

Por último, Fernández Carriedo insistió en la necesidad de un “punto de encuentro con diálogo” entre el Gobierno central y los médicos para encontrar soluciones jurídicas que faciliten el ejercicio de su profesión y evitar que el conflicto se enquiste, según recoge Ical.