Castilla y León abre la puerta a la suerte con 736,8 millones gracias al ‘Gordo’, que deja 728 millones en la provincia de León

Castilla y León abrió este 22 de diciembre las puertas a la suerte y recibió más de 736,8 millones de euros del Sorteo de Lotería de Navidad, gracias al 79432, el ‘Gordo’, que dejó 728 millones en la provincia de León, en las localidades de La Bañeza, La Pola de Gordón y Villablino, además de varias series también en Madrid.

La entidad más afortunada ha sido La Bañeza Fútbol Club, que repartió 670 décimos del 79432, que deja en la localidad leonesa 468 millones, un número que se intercambió con administraciones de los otros tres puntos donde también ha habido agraciados. La Pola de Gordón resultó agraciada con 60 millones, de los que 35,6 se han ido a parar al municipio vecino de Villamanín a través de su comisión de fiestas. La cifra podría haber sido mayor, otros 24,4 millones, de no haber devuelto 61 décimos del ‘Gordo’. Este número también aterrizó en Villablino, con 200 millones de euros, muy repartidos mediante la Asociación Alzheimer de Laciana.

En La Bañeza, visiblemente emocionada, Ana María, propietaria de la administración, explicó que el número llegó íntegro a la administración, y “como La Bañeza Fútbol Club no puede venderlo íntegro”, se hicieron “intercambios con otras administraciones para no repetir tanta numeración”. Se sentía hoy “muy emocionada” en la primera vez que vendía un número premiado con el ‘Gordo’. “Es una sensación muy emocionante y me encanta, me siento muy feliz y me alegro muchísimo por todos a los que le ha tocado, porque nosotros vendemos ilusión”, comentó, en declaraciones a Ical.

Además, se mostró “aún más emocionada” por el hecho de que el premio llegue a La Bañeza en el año en el que la comarca vivió el cierre de la planta de Azucarera, además de haber sido “arrasada por los incendios”, de forma que el premio “va a ser un empuje económico para toda la comarca y la provincia”.

Con la edición de 2025, ya son 37 poblaciones de Castilla y León que han sido agraciadas históricamente con el ‘Gordo’ de Navidad, con 61 ocasiones, dado que es la primera vez que ‘cae’ en las tres poblaciones afortunadas.

Más allá del ‘Gordo’, que congrega la mayor parte del montante que el Sorteo deja en la Comunidad, el resto de premios también dejaron diferentes pellizcos. Es el caso del tercero, el 90693, dotado con 500.000 euros a la serie, y que ha dejado en global 2,35 millones a través de 47 décimos. Se vendió en varias localidades de cinco provincias de Castilla y León. En concreto, una serie en una administración de la avenida Ordoño II de León capital, así como en ‘La Rana de la Suerte’, situada en el centro comercial Río Shopping, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y otra en la Administración número dos de la calle Santa Clara de Zamora, con medio millón de euros en cada caso.

Asimismo, se despacharon nueve décimos en la ciudad de Palencia (Barro y Mier, 4), que se traduce en 450.000 euros; y tres en Salamanca (Rúa Mayor), que permite el cobro de 150.000 euros. También, un despacho receptor de la Glorieta de Guzmán el Bueno de León vendió otro décimo del tercer premio, como una administración de la calle Toro de Salamanca y otro local de Peñafiel (Valladolid). Finalmente, dos establecimientos comerciales de Benavente y Quiruelas de Vidriales (Zamora) despacharon otros dos décimos de este tercer premio, en cada caso, 50.000 euros.

Los dos cuartos y los quintos

Los dos cuartos agraciaron también a varios puntos de la Comunidad, con un millón de euros en total. El primer de ellos, el 78477, dejó 400.000 euros gracias a dos series vendidas en Burgos capital, y 200.000 euros más a través de una serie en Segovia. El otro, el 25508, fue vendido en Villarcayo (Burgos), con 200.000 euros, la misma cantidad que repartió la administración ubicada en el centro comercial Río Shopping, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

En cuanto a los quintos, de los ocho que se pusieron en juego, seis de ellos sonrieron a Castilla y León, algunos con mucha mejor fortuna que otros. El que más suerte trajo fue el 77715, que dejó 3,6 millones de euros en Aranda de Duero (Burgos), gracias a la venta de 60 series (60.000 euros cada una), consignada en la Administración número 4 de la población, ubicada en la Plaza Santa María. Además, se vendieron nueve décimos en un despacho receptor de Aguilar de Campoo (Palencia), que se traduce en 54.000 euros.

También el 41716, con un buen pellizco de 1,8 millones de euros en Segovia a través de 30 series, todas ellas consignadas en la administración 8 de la ciudad del Acueducto, ubicada en la Plaza de la Universidad, 5.

A partir de ahí, premios menores, como los 120.000 euros del 61366, que fueron a parar a Guijuelo y Zamora (60.000 euros en cada caso); los 60.000 euros de otra serie completa del 25412 en la administración de la calle Quintana de Salamanca; la misma cifra que en la calle Mayor de Reinoso, en Béjar (Salamanca), gracias a una serie del 23112; y los 48.000 euros que correspondieron al 60649, gracias a la venta de ocho décimos vendidos por una administración de Laguna de Duero.

Por otro lado, dos series del 70049, número posterior al segundo premio, se vendieron en la Administración de Loterías número uno de Benavides de Órbigo (León), así como en la número dos de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), situada en el centro comercial Río Shopping, según informaron a Ical fuentes de los dos establecimientos.

Por un lado, la Administración de Benavides, situada en la calle Conde Luna, vendió una serie del 70049, un número que les llegó desde Loterías y Apuestas del Estado de forma aleatoria. Por tanto, según informó el lotero, repartió 12.500 euros entre sus vecinos. Igualmente, la Administración del centro comercial Río Shopping, conocida como ‘La Rana de Oro’, vendió hace dos días, el pasado 20 de diciembre, una serie en ventanilla, dotada con 12.500 euros en conjunto, por lo que cada décimo lleva aparejado 1.250 euros.