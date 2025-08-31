Castilla y León amanece entre las temperaturas más bajas del país

Castilla y León se ha despertado este domingo con un notable descenso de las temperaturas, marcando seis de las diez mínimas más frías registradas en todo el país; unas temperaturas que también se han notado en Salamanca con un cielo completamente gris. La estación meteorológica de Puerto del Pico, en Ávila, se llevó el primer puesto, alcanzando los 4,5 grados a las ocho de la mañana de este domingo, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Otras localidades de la comunidad tampoco se quedaron atrás. Cuéllar (Segovia) y Ucero (Soria) anotaron una mínima de 7 grados, mientras que El Barco de Ávila registró 7,5 grados. En Burgos, Monterrubio de la Demanda se quedó en los 7,7 grados y Palacios de la Sierra en los 8.

Este frente frío, que ha dejado a la comunidad bajo un manto de aire gélido, es solo el preludio de un cambio de tiempo significativo en el país. Un frente atlántico está entrando por Galicia, trayendo consigo lluvias, nubes y un descenso generalizado de las temperaturas en el cuadrante noroeste de la península.

La inestabilidad meteorológica se intensificará a lo largo del día. La Aemet pronostica cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia y Asturias, que se extenderán hacia el resto del tercio norte. Además, se esperan chubascos y tormentas, que podrían ser localmente fuertes en el Pirineo y la cordillera Cantábrica.

Mientras el norte se prepara para la llegada del mal tiempo, el resto de la Península y Baleares disfrutarán de cielos más despejados, aunque con la presencia de nubes altas y algunas nubes bajas matinales en zonas del Mediterráneo y el oeste peninsular.