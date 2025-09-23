Castilla y León apoya la innovación con carreteras hechas de neumáticos reciclados

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en la red de carreteras de la comunidad. En una jornada técnica celebrada en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, se ha destacado el uso pionero de mezclas bituminosas con caucho procedente de neumáticos fuera de uso.

Durante la apertura del evento, el director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, subrayó que esta tecnología no solo mejora la seguridad y la durabilidad de los firmes, sino que también es un ejemplo de economía circular. "Le damos una segunda vida útil a un residuo que de otra manera supondría un problema ambiental", afirmó Puerta.

El uso de este material reciclado aporta ventajas técnicas significativas: una mayor resistencia al envejecimiento, menor sensibilidad a los cambios de temperatura y una mejor respuesta ante el agrietamiento. Además de los beneficios medioambientales, se prevé una reducción en los costes de mantenimiento y menores interrupciones del tráfico, lo que beneficia directamente a los ciudadanos.

La jornada concluyó con la intervención de Natalia Flórez, secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, quien enfatizó que la estrategia de la Junta es integrar criterios de sostenibilidad en todas las fases de los proyectos de carreteras. Flórez también mencionó el impulso a otros aditivos derivados de subproductos industriales y agrícolas, así como el uso de soluciones digitales para una gestión más eficiente de la red viaria.

Flórez animó a los profesionales del sector a compartir experiencias y seguir avanzando hacia "unas carreteras más seguras, resilientes y respetuosas con el entorno".