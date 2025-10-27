Castilla y León aprueba el "presupuesto más alto de la historia" para 2026: 15.715 millones con foco en familias y mundo rural

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha convalidado el Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. Este proyecto, que incorpora también el presupuesto de las Cortes de Castilla y León e Instituciones Propias, asciende a 15.715 millones de euros, siendo calificado como el mayor presupuesto presentado nunca en la Comunidad Autónoma. La decisión se produce tras la aprobación del límite de gasto no financiero, que ya marcaba un récord histórico en 14.183 millones de euros.

Las cuentas para 2026 se enfocarán en cuatro grandes pilares: impulsar la excelencia de los servicios públicos, proteger a las familias y las personas, fomentar la creación de empleo y consolidar el compromiso con el mundo rural. El proyecto de ley será registrado mañana para su inmediata tramitación parlamentaria, un proceso que se inicia tras la luz verde del Consejo de Gobierno de este lunes, 27 de octubre de 2025.

Entre las medidas más significativas, destaca el paquete de apoyo a las familias. El Presupuesto apuesta por duplicar las ayudas por hijo, elevando el máximo de 2.500 a 5.000 euros. Además, se modificarán los requisitos del Bono Infantil para extender sus beneficios a todas las familias de la Comunidad. En el ámbito de la vivienda, las partidas se disparan más del 80%, hasta los 300 millones de euros, con un esfuerzo particular dirigido a facilitar el acceso a los jóvenes.

El impulso al tejido productivo y a la movilidad también recibe una dotación específica. Se crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, dotado con 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales. Asimismo, se reservan 10 millones de euros para bonificar los peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71, destinados a conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad.

Finalmente, el Presupuesto incluye la fiscalidad "más baja de la historia", moderada y con el objetivo de fomentar el crecimiento económico. Se estima que 1.400.000 contribuyentes se beneficiarán de la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF. En total, se concederán 778 millones de euros en beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en áreas clave como la protección de la familia, los jóvenes, los autónomos, las pymes y el medio rural. Se destaca que estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.