Castilla y León aprueba el techo de gasto más alto de su historia: 14.183 millones para 2026

El Consejo de Gobierno de Castilla y León, reunido en la mañana de este viernes, ha aprobado el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para el ejercicio 2026, una cifra que alcanza los 14.183,28 millones de euros. Este monto marca un hito, siendo el más alto de la historia de la Comunidad y representando un significativo incremento del 5,14% respecto al aprobado para 2025. Este techo de gasto servirá como pilar fundamental para la elaboración de los futuros Presupuestos Generales.

Este histórico límite se sustenta en un escenario macroeconómico optimista que ha recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Las previsiones para 2026 incluyen un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional del 2,2%, una tasa de paro que se situaría en el 8% y un aumento del empleo equivalente a tiempo completo del 1,8%. En términos de estabilidad, se proyecta un déficit del -0,1% del PIB regional (tomado como referencia del CPFF de julio de 2024) y una deuda por debajo del 18,5% del PIB. La AIReF ha destacado, además, que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios europeos.

La cifra final del techo de gasto se ha calculado sumando los ingresos no financieros previstos para 2026, que ascienden a 14.122,12 millones de euros, más los recursos asociados al déficit (82,89 millones de euros), y restando finalmente 21,73 millones de euros en ajustes de Contabilidad Nacional. Además de la aprobación del gasto para 2026, el Consejo ha aprovechado para actualizar las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2025, elevándolas hasta el 2,8% desde la estimación inicial del 2%.

Los objetivos primordiales de las cuentas de la Comunidad se centran en avanzar de forma sostenible en el crecimiento económico y en la creación de empleo, a pesar del contexto de incertidumbre global marcado por las tensiones geopolíticas. Asimismo, la Junta busca apoyar a las familias y sectores productivos con dificultades específicas y consolidar la calidad de los servicios públicos de la región.