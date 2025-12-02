Castilla y León apuesta por el lenguaje claro: se une a la red panhispánica liderada por la RAE

La Junta de Castilla y León firma un acuerdo de colaboración con la Real Academia Española para la adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible

La Junta de Castilla y León ha dado un paso decisivo en su apuesta por una administración más comprensible y cercana. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, firmaron este martes en Madrid un acuerdo de colaboración que incorpora oficialmente al Ejecutivo autonómico a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

Con esta adhesión, la Comunidad se integra en una red internacional impulsada por la RAE que agrupa a instituciones judiciales, administrativas y académicas del ámbito hispanohablante. Su objetivo: defender el derecho de la ciudadanía a entender las leyes, normas y comunicaciones esenciales para la convivencia social.

El acuerdo contempla impulsar la cooperación entre Castilla y León y la Red Panhispánica en iniciativas que faciliten el uso del lenguaje claro dentro de la administración autonómica, así como fomentar nuevas incorporaciones que refuercen los objetivos de la red. También se establece una colaboración directa con la RAE para desarrollar proyectos conjuntos y avanzar en la implantación progresiva del lenguaje claro en los servicios públicos.

Compromiso con la accesibilidad

La Junta mantiene desde hace años una estrategia firme de comunicación accesible, incorporando herramientas como el lenguaje claro y la lectura fácil para mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía. Esta apuesta ha sido reconocida recientemente por el Observatorio de Accesibilidad Web, que sitúa la página institucional de la Comunidad entre las más accesibles del sector público.

Además, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) ofrece formación permanente en comunicación clara para empleados públicos, con el fin de mejorar la redacción y presentación de contenidos dirigidos especialmente a personas mayores o con dificultades de comprensión. La institución también elabora temarios adaptados en lectura fácil para aspirantes con discapacidad, en colaboración con entidades como Plena Inclusión.

Con esta adhesión a la Red Panhispánica, Castilla y León refuerza su compromiso con una administración más inclusiva, transparente y enfocada en garantizar que toda la ciudadanía pueda entender fácilmente la información pública que afecta a su vida diaria.