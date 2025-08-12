Castilla y León arde: 23 localidades desalojadas en Zamora y León con miles de afectados

Diez incendios activos afectan a las provincias de León y Zamora, uno con entidad autonómica, el que se inicio Molezuelas de la Carballeda y que pasó al lado leonés, que han obligado a desalojar 23 localidades, con 3.780 personas afectadas, según los datos ofrecidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión del CECOPI en Zamora. En concreto, 3.170 vecinos afectados de 16 localidades en la provincia de León y 610 en siete en la provincia de Zamora.

El incendio iniciado en la tarde del domingo en Molezuelas de la Carballeda, que se mantiene en nivel dos después de haber arrasado ya unas 3.500 hectáreas y de calcinar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente, continuó complicándose por las condiciones meteorológicas y además de saltar a la provincia de León obligó al desalojo de unos 200 vecinos de Congosta, que al igual que los de Ayoó de Vidriales se encontraban confinados como medida de precaución. La Delegación del Gobierno informó asimismo de que se evacuaron las localidades de Villageriz y Alcubilla de Nogales, que se derivaron a Camarzana de Tera, así como de San Pedro de la Viña y Carracedo; y prosigue el cierre de la ZA-P-2554, así como la vía de Fuente Encalada a la provincia de León ZA 110, informa Ical.

No obstante, las 700 personas que fueron desalojadas de Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, pudieron regresar este martes a sus casas acompañados por la Guardia Civil, al igual que lo hicieron los de Congosta, aunque la tarde del lunes han vuelto a ser evacuados.

En cuanto a la provincia de León, este incendió obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500). La Junta informó de que quienes lo necesitasen serían ubicados en el pabellón municipal de La Bañeza.

Asimismo, la Delegación del Gobierno informó del corte total por humo y polvo de los incendios de la carretera N-536 desde el kilómetro 21 en Carucedo al siete en Priaranza del Bierzo, en ambos sentidos; y la LE-111 en el kilómetro 2 en Nogarejas, en ambos sentidos hacia Benavente.

Además, un incendio declarado esta tarde en Puercas, en Zamora, pasó a nivel dos y se tuvo que desalojar a la población a Alcañices y a cortar la carretera que va de esta población a Ferreruela, la ZA-P-2433, según confirmaron fuentes de la Junta de Castilla y León. Asimismo, la Delegación del Gobierno informó de que se evacuó también la localidad de San Martín de Tábara y Ferreruela.

Cabe destacar que la UME se desplegó también en el incendio de Paradiña. Asimismo, el Ayuntamiento de León puso a disposición sus medios para extinguir los incendios que asolan la provincia. A los trabajos de extinción se unen los Bomberos de la ciudad con un vehículo pick-up, una autobomba, un cabo y tres bomberos que se trasladan a la zona de Castrocalbón.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lanzó en la noche del l

Incendio forestal en Molezuelas de la Carballeda, Zamora.jpeg | ICAL

un mensaje de “esperanza hacia el futuro” y garantizó que el Gobierno de Castilla y León “va a estar en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios”. “Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido”, dijo, para agregar: “Lo vamos a hacer de manera rápida y de manera generosa”.

Mañueco expresó su “solidaridad” a todas aquellas personas que “han tenido que ser desalojadas y que han perdido algo, que han sufrido en sus bienes patrimoniales algún efecto”. En este sentido, explicó que ya se está trabajando para solventar la situación y recordó que esta misma mañana tuvo lugar una reunión con los alcaldes de la comarca de El Bierzo, de la provincia de León, para detallar qué instalaciones públicas o particulares se han podido ver afectadas. Al respecto, también apuntó a la actuación “inmediata” en los bienes patrimoniales afectados en el Parque de las Médulas y se trabajará de forma efectiva para que este agosto se adopten acuerdos para estar al lado de las personas que han sufrido pérdidas, informa Ical.

El jefe del Ejecutivo regional precisó que son varias las viviendas afectadas por las llamas tanto en el Cubo de Benavente, tres, como en el municipio de Las Médulas, y afirmó que había alguna granja, algún pajar y alguna otra instalación, aunque todavía están haciendo recuento. “Vamos a responder de manera rápida, de manera generosa y de manera efectiva para ayudar a la reconstrucción de manera inmediata”, sentenció, para exponer: “El Gobierno de Castilla y León va a estar al lado de todos los que han perdido algo. Vamos a estar con ellos, con todas las personas. No vamos a dejar a nadie atrás”, garantizó.