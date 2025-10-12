Castilla y León arropa los actos de la Fiesta Nacional

Acto solemne de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del dí­a de la Fiesta Nacional.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León arropó este domingo con la presencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, los actos de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del día de la Fiesta Nacional en la capital de España.

Alfonso Fernández Mañueco celebró la Fiesta Nacional de España así como el Día de la Hispanidad como conmemoración del “encuentro entre dos mundos” que, según recordó, “dio origen a los lazos que nos unen a millones de personas”. Mañueco subrayó que Castilla y León “fue protagonista de aquel momento decisivo que cambió la historia” y deseó un “feliz día a todos”.

Además, también quiso felicitar el Día del Pilar a los casi 7.000 agentes de la Guardia Civil en Castilla y León, a los que agradeció su labor “siempre al servicio de las personas y el medio rural”, como recoge Ical. Y es que, como reseñó el presidente de la Junta, estos agentes están “presentes en todos los municipios de nuestra tierra, con honor, sacrificio y lealtad”. Mañueco concluyó su mensaje con un “¡viva la Guardia Civil!” en el día de la patrona del Instituto Armado.

En un encapotado día en Madrid, poco después de las 11.10 horas comenzó el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la Infanta Sofía.

El rey, que saludó al presidente de la Comunidad, lució uniforme de la Armada y la princesa de Asturias, el del Ejército del Aire y del Espacio, al estar cursando su último año de formación militar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), como alférez.

Acto solemne de homenaje a la bandera nacional y al desfile militar con ocasión del dí­a de la Fiesta Nacional. | Juan LÃ¡zaro

Dos especialistas de la patrulla acrobática paracaidista (Papea) saltaron desde un c-212 Aviocar, portando uno de ellos la bandera de España que, una vez tomaron tierra, fue izada solamente en el mástil mientras sonaba el himno.

Pitidos

Como ocurrió en años anteriores, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se vio sometido a pitidos por un grupo de asistentes al acto, que suelen madrugar para colocarse lo más cerca posible de la zona de tribunas.

Y ello pese a su discreta llegada a la línea de saludo para esperar la llegada de los reyes junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el Jemad, almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El presidente del Gobierno y su gabinete asistió en pleno, salvo cuatro ausencias marcadas: La de la ministra de Juventud, Sira Rego; el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la titular de Sanidad, Mónica García.

Además, acudieron los presidente del Congreso y Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y los presidentes de las comunidades autónomas, con ausencias destacadas: el `presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el presidente valenciano, Carlos Mazón; el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el del País Vasco, Imanol Pradales, y el de la Rioja, Gonzalo Capellán.