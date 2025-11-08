Castilla y León bate récord con 118 profesores jubilados que vuelven a las aulas como honoríficos

El Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Educación, ha reforzado su modelo de formación docente con el programa de profesores honoríficos colaboradores, que se basa en la cooperación, la innovación y el trabajo en equipo. Durante el curso 2025-2026, el sistema educativo de Castilla y León contará con la participación voluntaria de 118 educadores jubilados con una amplia y reconocida trayectoria profesional, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

La titular de Educación, Rocío Lucas, presidió una jornada autonómica para rendir homenaje a estos 118 profesionales, lo que supone un incremento del 14,6 % respecto al curso anterior. En la convocatoria de este año se han sumado 50 docentes nuevos a los 68 que continúan de cursos anteriores. Del total, 31 corresponden a la etapa de Infantil y Primaria y 87 a Secundaria.

La alta participación de estos docentes se refleja en las solicitudes, que ascienden a 129, ya que once profesores han presentado doble solicitud: una para ofrecer asesoramiento, apoyo y formación a otros profesores, y otra para desarrollar un proyecto educativo concreto.

Rocío Lucas destacó que el acto es "un reconocimiento a quienes quieren seguir aportando su granito de arena, conscientes de que la experiencia, el conocimiento y la vocación que atesoran son valores a los que la buena educación no puede renunciar". La consejera elogió su "ejemplo de generosidad y de amor a la profesión o, en su caso y mejor dicho, a su vocación", al decidir seguir colaborando de forma voluntaria con los centros educativos tras finalizar su vida laboral.

El programa continúa cosechando una valoración muy positiva por parte de todos los grupos implicados. El pasado curso, el 95% de los profesores honoríficos colaboradores, el 92 % de los centros docentes y el 95 % de la red de formación que lo implementó lo calificaron positivamente, sin que se registraran valoraciones negativas en ningún ámbito.