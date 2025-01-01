Castilla y León cierra 2025 con más de 1.700 empresas y 417 proyectos de inversión

El Programa de Empresas Tractoras de la Junta de Castilla y León, coordinado por el ICECYL, ha cerrado 2025 con un balance histórico y muy positivo para la economía de la Comunidad.

Durante el pasado año se han gestionado 417 proyectos de inversión, de los cuales el 60% (251 proyectos) han surgido directamente de este programa, lo que confirma su papel clave en la atracción de actividad empresarial.

En total, han participado 1.732 empresas y se han realizado más de 9.000 acciones de trabajo y seguimiento en las nueve provincias de Castilla y León, con compañías de todos los tamaños, desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales.

Uno de los datos más destacados es la detección de 1.906 nuevas oportunidades de negocio, que han permitido fortalecer la cadena de valor, impulsar nuevas empresas y favorecer que proveedores de la propia Comunidad se integren en proyectos importantes.

En materia de innovación, el programa ha identificado a 747 empresas con capacidad para desarrollar proyectos de I+D+i, tanto a nivel nacional como internacional. Esto supone más de la mitad de las empresas participantes y refleja el alto nivel tecnológico del tejido empresarial de la región.

Desde la Junta destacan que este programa, en funcionamiento desde 2004, sirve para conocer de cerca la situación real de las empresas y adaptar mejor las ayudas y políticas económicas, con el objetivo de mejorar la competitividad y el crecimiento de Castilla y León.