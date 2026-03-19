Castilla y León condiciona el reparto de menores migrantes al análisis de la nueva prórroga estatal

La administración autonómica de Castilla y León ha mostrado cautela frente a la intención del Gobierno central de dar continuidad al sistema de reubicación de menores extranjeros no acompañados desde las zonas de mayor presión migratoria, como Canarias, Ceuta y Melilla.

Desde la Junta se ha subrayado que cualquier posicionamiento definitivo dependerá estrictamente de los términos y condiciones que se planteen en la nueva prórroga normativa, insistiendo en que es necesario conocer el documento técnico antes de comprometerse.

Esta reacción, cabe recordar, surge tras las recientes garantías ofrecidas desde el Ejecutivo central, que asegura la permanencia del modelo de reparto de niños y adolescentes migrantes durante lo que resta de la actual legislatura.

Ante este escenario, la vicepresidencia regional ha evitado dar un visto bueno anticipado, limitándose a señalar que se debe analizar con detalle qué es exactamente lo que se propone para los próximos meses en materia de traslados a la Península.

En el trasfondo de esta negociación se encuentra un conflicto jurídico de calado, ya que la comunidad autónoma mantiene un recurso activo ante el Tribunal Constitucional contra la normativa vigente.

A la espera de una resolución judicial que determine la legalidad del procedimiento actual, el Gobierno regional mantiene su escepticismo sobre cómo se articulará la prórroga y si esta corregirá las deficiencias que han motivado la impugnación previa.

La gestión de la tutela, la capacidad real de los centros de acogida y la financiación necesaria para garantizar una integración adecuada siguen siendo los ejes de fricción en este debate.

Por el momento, la postura oficial en Valladolid es la de observar los movimientos del Ministerio competente sin avanzar apoyos, subrayando que la prioridad es conocer la letra pequeña de un plan que afecta directamente a los recursos sociales de la comunidad.