Castilla y León, a la conquista FITUR bajo el lema 'El cielo nos ha elegido' y con el eclipse de 2026 como gran reclamo

Castilla y León desembarca este miércoles en la 46ª Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra en Madrid hasta el 25 de enero, con una propuesta estratégica que sitúa al astroturismo en el centro de su oferta. Bajo el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, la Junta busca posicionar a la Comunidad como el destino mundial de referencia para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno extraordinario en el que la región será zona de visualización privilegiada.

El protagonismo de Salamanca en esta edición es indiscutible y se manifiesta desde el primer impacto visual. El stand de la Comunidad, un espacio inmersivo de 929 metros cuadrados en el pabellón 9 de IFEMA, recibe a los visitantes con una espectacular pantalla central que proyecta ‘El Cielo de Salamanca’. Esta icónica pintura mural del siglo XV, obra del maestro Fernando Gallego, sirve de hilo conductor para unir la tradición cultural salmantina con la modernidad del astroturismo. De este modo, la capital charra se convierte en el emblema artístico de una región que es ya el territorio con mayor número de espacios certificados por la Fundación Starlight en toda España.

La arquitectura del stand ha sido diseñada para trasladar al visitante al corazón del cosmos mediante un firmamento estrellado de iluminación dinámica, estrellas fugaces y una imponente cúpula que evoca la superficie lunar. Este entorno sensorial se complementa con un túnel interactivo que permite experimentar de forma envolvente la observación del cielo nocturno de Castilla y León. Junto a esta apuesta estelar, Salamanca también destaca dentro del bloque de Patrimonio Mundial, reforzando su liderazgo como una de las tres ciudades de la Comunidad que ostentan este reconocimiento de la UNESCO y que suponen un imán inigualable para el turismo cultural y religioso, especialmente de cara a la próxima Semana Santa.

La presencia en la feria no solo busca la promoción visual, sino también consolidar la comercialización turística de la provincia y la región. Más de 150 empresas y profesionales participan en una zona de negocios destinada a captar turoperadores internacionales atraídos por la enogastronomía, el turismo rural y eventos de gran calado como la exposición de Las Edades del Hombre. Durante el fin de semana, el protagonismo pasará al público familiar, que podrá disfrutar de actividades de dinamización y talleres que pondrán en valor los recursos de los nueve Patronatos Provinciales de Turismo, con Salamanca como uno de los pilares fundamentales de esta oferta unificada.