Castilla y León exhibe en Lisboa su modelo pionero de cuidados en el hogar de las personas mayores y dependientes

A pesar de enfrentarse a los desafíos demográficos de una de las poblaciones más envejecidas y dispersas de España, el sistema de Servicios Sociales de Castilla y León ha sido calificado como el mejor del país. Así lo confirmó el Índice DEC de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según trasladó Eduardo García, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia.

García presentó el modelo autonómico en el congreso internacional ‘Los mayores del siglo XXI – un compromiso de futuro’, celebrado recientemente en Lisboa, donde desgranó los ejes que explican el éxito de la Comunidad.

Una de las claves fundamentales es la profunda cooperación que mantiene la Junta con las corporaciones locales, a través del Acuerdo Marco de financiación, y con las entidades del Tercer Sector.

El modelo regional se sustenta en dos grandes pilares estratégicos. El primero es la fuerte apuesta por la prevención de la dependencia mediante la promoción del envejecimiento activo y saludable. Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

El ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’ , que permite a los mayores continuar su formación en las ocho universidades de la Comunidad.

Los talleres de envejecimiento activo que incluyen actividades físico-deportivas, entrenamiento cognitivo y actividades digitales, culturales y musicales.

El apoyo al asociacionismo rural , que incluye a más de 1.900 colectivos de jubilados y pensionistas.

El ‘Club de los 60’ y el ‘Carné 60 CyL’, que proporciona ventajas comerciales y culturales a casi 360.000 socios.

Además, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está desarrollando un Plan de Acción 2022-2025 para la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social, con herramientas esenciales como la ‘Red amiga’, el teléfono ‘Cerca de ti’ o los podcast del Club de los 60.

El segundo eje central es el sistema de cuidados, pionero en atención domiciliaria y con una cobertura garantizada en cualquier punto del territorio. Este modelo se complementa con la amplia red de centros residenciales de la Comunidad, que ostenta la mayor tasa de cobertura de plazas en residencias de España, con un 7,69% frente al 4,08% nacional, siendo el 80% de estas plazas con financiación pública.

El director general explicó que el modelo de cuidados se encuentra en plena transformación digital, con una gran inversión en nuevas tecnologías e innovación social para modernizar los Servicios Sociales. Esta innovación se combina con un modelo de atención centrado en la persona que busca fomentar que los usuarios puedan escoger recibir los cuidados en su propio domicilio siempre que sea posible. Programas como ‘A gusto en casa’ o la Teleasistencia avanzada son clave para garantizar la atención integral en el medio rural.

El esfuerzo inversor ha llevado a la creación de un ecosistema de innovación inteligente a través del Hub ‘La Aldehuela’ en Zamora. Este centro es el motor de proyectos que buscan mejorar la vida de las personas mayores mediante la compra pública innovadora —incluyendo andadores inteligentes, inodoros asistidos o duchas adaptadas— y el desarrollo de robots sociales. Todos estos avances son presentados en la Feria Internacional de los Cuidados, un evento bienal impulsado por la Junta que se ha convertido en un referente mundial en tecnología aplicada a los cuidados.