Castilla y León forma a Policías Locales para gestionar concentraciones espontáneas generadas por redes sociales

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha tomado medidas ante la creciente preocupación de los mandos de las Policías Locales de la Comunidad, quienes demandaban formación específica para gestionar las grandes concentraciones de personas que surgen de manera espontánea y sin planificación previa. Este fenómeno, impulsado en gran parte por las redes sociales, conlleva nuevos riesgos para la seguridad ciudadana y plantea un desafío operativo significativo para las fuerzas de seguridad municipales.

Dado que el origen de estas reuniones masivas es virtual, cualquier territorio está potencialmente expuesto a que una concentración espontánea derive en una emergencia de protección civil. Para abordar esta nueva realidad, la Agencia organizó un curso intensivo sobre el análisis y la gestión de riesgos en grandes concentraciones humanas, que se celebró durante los días 3 y 4 de noviembre en el cuartel de la Policía Local de León. Esta formación se integra en el proyecto PROCTEPGER_HORIZONTE_27, cofinanciado por el fondo europeo FEDER a través de Interreg. El curso facilitó, además, un importante intercambio transfronterizo de conocimientos, con la participación de mandos de policías locales de Castilla y León y seis homólogos de la región portuguesa Comunidad Intermunicipal das Beiras y Serra da Estrela (CIMRBSE).

El cuerpo docente estuvo compuesto por un equipo de expertos multidisciplinares, incluyendo un criminólogo, un fiscal, un oficial de policía municipal y un periodista, todos ellos especializados en el diseño de dispositivos de seguridad para grandes eventos. A lo largo de catorce horas lectivas, compartieron con los asistentes el marco normativo y las tipologías de eventos, así como las herramientas más novedosas para evaluar y analizar los riesgos. También se impartieron conocimientos sobre la planificación de la prevención, las operaciones de emergencia, los mecanismos de coordinación de recursos y la gestión de la comunicación en situaciones de crisis derivadas de concentraciones de personas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue el encargado de clausurar el curso, poniendo de manifiesto la seria preocupación institucional por las consecuencias de estos eventos espontáneos. Suárez-Quiñones insistió en la responsabilidad de las autoridades de protección civil: "No importa la razón por la que miles de personas se reúnen en unos pocos metros cuadrados, puede que alberguen la mejor de las intenciones, pero quienes tenemos responsabilidad en materia de protección civil debemos poner los medios para impedir que una concentración de personas sea espontánea o no, acabe en un caos y que el caos lleve a la catástrofe".