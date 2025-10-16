Castilla y León impulsa en Bruselas la Cooperación Transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección ciudadana

La Junta de Castilla y León ha presentado en Bruselas un ambicioso modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana basado en la cooperación transfronteriza con Portugal, en el marco de una conferencia europea sobre protección civil y cooperación territorial.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha expuesto el proyecto Protec-Castilla y León / Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMR-BSE), una iniciativa que busca "fortalecer la resiliencia de las personas" ante las emergencias.

El programa está dotado con 12,7 millones de euros, financiados en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (Poctep) 2021-2027. Suárez-Quiñones lo ha calificado como un "ejemplo de colaboración efectiva entre administraciones y territorios vecinos para prevenir y afrontar de forma conjunta los riesgos naturales y antrópicos".

El consejero ha hecho hincapié en la necesidad de reemplazar la "incertidumbre ante una emergencia" por "certezas", y ha destacado que la formación, la sensibilización y la autoprotección de la ciudadanía son "pilares esenciales de un sistema de protección civil sólido y preparado".

El proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales:

Mejora de Infraestructuras y Equipamientos: Adquisición de nuevos vehículos, drones y material técnico para los servicios de prevención y extinción de incendios. Formación Multidisciplinar: Programas dirigidos a bomberos, policías, sanitarios y voluntarios de ambos países para promover la coordinación y la respuesta conjunta ante catástrofes. Plan de Promoción de la Autoprotección (PROTEC-CyL): Acercar la educación preventiva al medio rural a través de unidades móviles itinerantes equipadas con recursos tecnológicos, actividades didácticas y experiencias inmersivas.

Suárez-Quiñones ha resaltado el carácter rural e inclusivo del programa, señalando que "nadie debe quedar fuera del sistema de protección civil". El plan llevará sus recursos a los pueblos, ofreciendo a los vecinos las herramientas necesarias para actuar con seguridad ante cualquier riesgo.

El proyecto visitará municipios de Castilla y León y de la región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela para formar a escolares, agentes económicos y responsables locales, con el fin de fomentar la cultura de la autoprotección como un hábito cotidiano. "Invertir en autoprotección es invertir en seguridad, en economía y en futuro", ha concluido el consejero.