Castilla y León impulsa la inclusión mediante el deporte adaptado con cuatro programas clave en 2026

La Junta de Castilla y León mantiene su apoyo histórico a la Federación de Deporte Adaptado (FEDEACYL), financiando cuatro proyectos estratégicos para este 2026. Entre ellos destaca el veterano ‘Tiempos Paralímpicos’, centrado en la sensibilización en colegios, y la iniciativa ‘Al otro lado’, que lleva el deporte a centros penitenciarios para internos con discapacidad.

El plan de este año se completa con ‘Inclusión federativa’, que busca normalizar la práctica deportiva en entornos competitivos, y ‘DiSalud’, enfocado en la salud funcional y el equipamiento adaptado en domicilios. Estas acciones buscan eliminar barreras y fomentar la integración desde la etapa escolar hasta el alto rendimiento.

Con más de 1.000 deportistas y 40 clubes integrados, a través de estos programas, la región no solo promueve la actividad física, sino que garantiza el derecho a una vida saludable.