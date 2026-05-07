Castilla y León impulsa la inclusión mediante el deporte adaptado con cuatro programas clave en 2026
El plan de este año se completa con ‘Inclusión federativa’, que busca normalizar la práctica deportiva en entornos competitivos, y ‘DiSalud’, enfocado en la salud funcional y el equipamiento adaptado en domicilios
La Junta de Castilla y León mantiene su apoyo histórico a la Federación de Deporte Adaptado (FEDEACYL), financiando cuatro proyectos estratégicos para este 2026. Entre ellos destaca el veterano ‘Tiempos Paralímpicos’, centrado en la sensibilización en colegios, y la iniciativa ‘Al otro lado’, que lleva el deporte a centros penitenciarios para internos con discapacidad.
El plan de este año se completa con ‘Inclusión federativa’, que busca normalizar la práctica deportiva en entornos competitivos, y ‘DiSalud’, enfocado en la salud funcional y el equipamiento adaptado en domicilios. Estas acciones buscan eliminar barreras y fomentar la integración desde la etapa escolar hasta el alto rendimiento.
Con más de 1.000 deportistas y 40 clubes integrados, a través de estos programas, la región no solo promueve la actividad física, sino que garantiza el derecho a una vida saludable.
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