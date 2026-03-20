Castilla y León lanza un plan de 215.000 euros para atraer a las mujeres hacia las profesiones tecnológicas

Castilla y León ha puesto en marcha un nuevo programa estratégico, dotado con una inversión de 215.000 euros, destinado a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes que cursan Formación Profesional. Esta iniciativa busca combatir la baja representación femenina en sectores industriales y técnicos, considerados de alta productividad como la robótica, la electrónica, la energía o la química industrial.

El proyecto se centra en desmontar los prejuicios que alejan a las alumnas de las ramas técnicas mediante talleres de orientación y sensibilización dirigidos tanto a las estudiantes como a sus familias y docentes. Además, se han programado encuentros con mentoras y visitas a centros tecnológicos para que las participantes conozcan de primera mano referentes de éxito, complementando estas acciones con una plataforma web y herramientas digitales de inteligencia artificial que recrean el día a día en estos entornos laborales.

La urgencia de estas medidas se apoya en datos actuales que reflejan una profunda brecha de género: solo el 16 % de las alumnas de FP elige ciclos relacionados con la ciencia o la tecnología. La situación es especialmente crítica en áreas como la fabricación mecánica o la electrónica, donde la presencia femenina apenas alcanza el 1 %. Esta desigualdad no solo limita las trayectorias profesionales de las jóvenes, sino que afecta a la competitividad de las empresas que demandan perfiles cualificados.

Con este nuevo impulso a la Formación Profesional, el Gobierno regional completa un itinerario que cubre todas las etapas educativas, desde los programas de robótica para Educación Infantil hasta las redes de mentorización en Secundaria y Universidad. Para asegurar la inserción laboral definitiva, el plan se apoya en incentivos directos que cubren el 100 % de las cuotas de la Seguridad Social durante un año para las empresas que contraten a mujeres menores de 30 años en estos sectores estratégicos.