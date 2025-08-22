Castilla y León mantiene seis incendios en nivel 2 de peligrosidad y permite el regreso de más de 340 vecinos

Castilla y León registra actualmente seis incendios forestales en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP). La cifra se eleva a ocho si se considera por separado el incendio de Barniedo de la Reina (León) y su extensión en Cardaño de Arriba (Palencia), así como el nuevo foco activo en Fasgar (León).

Además, tres fuegos más se sitúan en nivel 1, tras el descenso del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y su avance hacia Castrocalbón (León) —que ya ha arrasado unas 31.500 hectáreas y se cobró la vida de dos personas—, y del de Candelario (Salamanca), procedente de Jarilla (Cáceres).

Mejora la situación en algunas zonas

La evolución favorable de algunos incendios ha permitido el realojo de 345 vecinos de cinco localidades de la comarca de Sanabria (Zamora), que habían sido evacuadas por el fuego de Porto. También han podido regresar a sus hogares los habitantes de San Pedro de Cansoles (Palencia), donde ya han comenzado las tareas de desescombro. Además, se ha reabierto la carretera P-217, que da acceso a Cardaño de Arriba.

Emergencia aérea sin heridos

Durante las labores de extinción, una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la base de Rosinos de la Requejada (Zamora) tras sufrir daños en el estabilizador. Afortunadamente, el piloto resultó ileso y evitó daños personales mayores.

Detalle de los principales incendios en nivel 2

Según la herramienta Inforcyl del Servicio de Medio Ambiente, hay 19 incendios activos en la comunidad, en diferentes niveles de gravedad. De ellos, seis están en nivel 2, ubicados en León, Palencia y Zamora.

En León:

Fasgar (La Magdalena): foco especialmente activo desde el miércoles, originado en Igüeña, mantiene evacuadas a las poblaciones de Igüeña y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano. El flanco norte preocupa por su avance hacia Tremor, en terreno de difícil acceso.

Anllares del Sil (Vega de Espinareda): obligó a evacuar Anllarinos. Actualmente hay 1.523 evacuados de 27 pueblos en la provincia.

Llamas de la Cabrera: avanza lentamente hacia Peñalba, donde se espera poder contenerlo al llegar a un valle húmedo.

Gestoso (El Bierzo): entró desde Ourense. Aunque sin llama activa, hay riesgo de rebrotes.

Barniedo de la Reina (Boca de Huérgano): su extensión afecta también a Cardaño de Arriba (Palencia). Aunque el perímetro está sin llama, el riesgo en la parte palentina mantiene el pueblo evacuado.

En Zamora:

Porto (Sanabria): continúa activo, pero ha mejorado notablemente. Se ha permitido el regreso de 345 vecinos de:

Cerdillo y Murias (Trefacio),

San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria (Galende),

San Ciprián (San Justo).

Ya habían regresado previamente 142 personas de otros núcleos como San Justo, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano y Coso. Permanecen evacuadas unas 130 personas de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo.

Incendios en nivel 1 y 0

Nivel 1:

Yeres (Las Médulas): podría rebajarse a nivel 0 en breve.

Paradiña y Canalejas (León).

Candelario (Salamanca): proveniente del fuego originado en Jarilla (Cáceres).

Nivel 0:

Diez incendios se mantienen en este nivel, entre ellos:

Molezuelas de la Carballeda y Castrocalbón (Zamora-León).

La Baña, correspondiente al de Porto en su parte leonesa.

Resoba, San Pedro de Cansoles y Brañosera (Palencia).

San Cristóbal de los Mochuelos (Salamanca).

Castromil (Zamora), que llegó a cortar la A-52.

Terradillos y Morasverdes (Salamanca), activos desde este mediodía.

Carreteras cortadas

Seis carreteras secundarias están cortadas por el fuego o el humo, todas en León y Zamora:

En León:

LE-4212 (Cariseda - Chano)

LE-7311 (Nogar - Castrillo de Cabrera)

LE-5228 (Bouzas - Corporales)

LE-2703 (Portilla de la Reina - Posada de Valdeón)

En Zamora:

ZA-103 (San Martín de Castañeda - Laguna de Peces)

ZA-104 (Laguna de Peces - Ribadelago)