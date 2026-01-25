Castilla y León, premiada como Mejor Stand de Fitur 2026 con 'El cielo nos ha elegido'

Un firmamento oscuro y misterioso, estrellas lejanas, lunas y planetas que se observan en pleno día. Esta ha sido la apuesta de Castilla y León en FITUR para promocionar los rincones de la comunidad que se convertirán en escenarios astronómicos donde contemplar el eclipse solar que tendrá lugar en el mes de enero. Una apuesta llamada 'El cielo nos ha elegido' y premiada por la propia Feria Internacional de Turismo como Mejor Stand en la categoría de Comunidades Autónomas.

El reconocimiento lo comparte con los stands de Galicia, donde la tierra del agua y la lluvia han sido protagonistas, y Madrid. "Este espacio monumental invita a descubrir cada rincón, donde el Santiago Bernabéu está presente, pero también las vialidades que transitan los madrileños día a día, el fluir de una ciudad contemporánea que sabe mantener sus raíces, hasta un circuito de carreras", han destacado los organizadores de FITUR.

Fitur 2026 | S24H

Los puestos de Guatemala, Abu Dhabi y Egipto se han impuesto en la categoría de Países y Regiones, mientras que Cantabria, el Ayuntamiento de Castelldefels y, de nuevo, Galicia han colmado los VII Premios Stand Sostenible FITUR 2026.