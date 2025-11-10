La Junta presenta en las Cortes el presupuesto más alto de su historia: 15.715 millones con prioridad en Sanidad o el mundo rural

Archivo - El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad, en el Parlamento autonómico, a 29 de agosto de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). Foto de archivo

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha presentado este lunes en las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026. Las cuentas ascienden a 15.715 millones de euros, lo que supone el presupuesto más elevado jamás presentado, con un incremento del 7,92% respecto a 2024.

El presupuesto se basa en un escenario macroeconómico "realista" avalado por la AIReF, que prevé un crecimiento del PIB del 2,2% para 2026 y una nueva bajada de la tasa de paro, situándola en el 8%. No obstante, Carriedo ha insistido en que el estado de ingresos requiere una "urgente reforma del modelo de financiación autonómica", caducado hace 11 años.

El proyecto de ley se articula en torno a tres pilares fundamentales: garantía de servicios públicos de alta calidad, crecimiento económico y empleo, y compromiso con el desarrollo del mundo rural.

El estado de gastos refleja la prioridad en los servicios esenciales, que copan la mayor parte del gasto no financiero: Sanidad recibirá 5.230 millones (el 41% del gasto), Educación 3.050 millones (24%) y Servicios Sociales 1.524 millones (12%). En Sanidad, se consignan 26 millones para una flota de 10 helicópteros medicalizados (uno por provincia más El Bierzo), y en Educación, los 571 millones para universidades permitirán la implantación de nuevos grados de Medicina en León y Burgos, Veterinaria en Salamanca y Farmacia en Valladolid.

Entre las iniciativas clave para 2026, se financiará la gratuidad del transporte en autobús a través de la tarjeta Buscyl y se incluye una nueva partida para la bonificación de peajes en autopistas a conductores recurrentes. En apoyo a las familias, se duplican las ayudas por hijo del Bono Nacimiento (hasta 5.000 euros) y se crea una nueva ayuda de 10 millones para la sustitución de bañeras por duchas en hogares de personas mayores. Además, se lanza un nuevo bono anual de 300 euros para 100.000 autónomos.

El presupuesto consolida la política de impuestos más bajos de la historia de Castilla y León, manteniendo la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos. Se estima que los beneficios fiscales en 2026 ascenderán a 778 millones de euros para 621.000 beneficiarios. Finalmente, las cuentas de 2026 alcanzan un máximo histórico en inversión en I+D+i (476 millones) y en infraestructuras empresariales (124,7 millones).