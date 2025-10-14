Castilla y León presenta sus primeros presupuestos en solitario, con récord de gasto no financiero, para el año electoral 2026

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentará este martes, 14 de octubre, sus cuartos presupuestos autonómicos, los primeros que se sustentan en solitario, tras la ruptura del pacto de gobierno con Vox en julio de 2024.

Las cuentas para 2026 lo hacen además bajo el mayor techo de gasto no financiero de la historia de la Comunidad, alcanzando los 14.183 millones de euros, una cifra aprobada el pasado jueves en Consejo de Gobierno.

Con esta presentación del proyecto de presupuestos, que se realiza en tiempo y forma —un hito en la actual legislatura— se cumple el mandato del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece el 15 de octubre como fecha límite para este trámite.

El proyecto presupuestario de la Comunidad para 2026, año que marcará la próxima cita con las urnas en Castilla y León —con el 15 de marzo como fecha límite para la celebración de elecciones tras el adelanto de 2022— permitirá iniciar la tramitación parlamentaria y pondrá fin a la actual situación de prórroga presupuestaria.

Castilla y León mantiene todavía en vigor las cuentas de 2024, que fueron aprobadas con cuatro meses de retraso, el 30 de abril de ese mismo año, y que fueron las segundas y últimas sacadas adelante en solitario por PP y Vox, antes de que los de Santiago Abascal abandonaran todos los gobiernos autonómicos el 12 de julio de 2024.

A diferencia de lo ocurrido este año, en 2024 la Junta no presentó ni registró formalmente el proyecto de ley de presupuestos para 2025. Aunque el 15 de octubre de aquel año informó de un anteproyecto de 15.084 millones de euros y aprobó un techo de gasto no financiero para 2025 que sí prosperó en las Cortes.