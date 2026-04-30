Castilla y León presenta una tasa de abandono escolar inferior al 9%

Castilla y León ha registrado una tasa de abandono escolar temprano del 8,96% durante el primer trimestre de 2026. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad se posiciona en el sexto lugar del ranking nacional con menor porcentaje de jóvenes que dejan sus estudios de forma prematura, manteniéndose por debajo de la media de España.

Este indicador, que mide el porcentaje de personas de entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria de segunda etapa y no cursan ningún tipo de formación, sitúa a la región frente al 13,04% de la media nacional. Castilla y León logra distanciarse de comunidades con cifras mucho más elevadas, como La Rioja (18,6%), Murcia (16,8%) o la Comunidad Valenciana (16,3%), y se acerca a los niveles de regiones como Navarra, País Vasco o Galicia, que lideran la tabla con tasas de entre el 6,1% y el 6,9%.

En el contexto del resto del territorio, el desempeño castellano y leonés destaca frente a comunidades vecinas y de similar perfil. Mientras que Castilla-La Mancha (15,91%) o Extremadura (12,99%) presentan retos mayores, Castilla y León logra bajar de la barrera psicológica del 10%, una cifra que solo comparte regiones como, por ejemplo, Asturias (10,24%).