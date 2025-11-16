Castilla y León se promociona en Chicago como destino clave de inversión europea ante el auge del proteccionismo global

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, lideró una misión en Chicago para presentar las oportunidades de inversión que ofrece Castilla y León. Esta iniciativa se enmarca en un contexto económico internacional complejo, caracterizado por el incremento del proteccionismo global y las nuevas medidas arancelarias impulsadas por Estados Unidos, lo que obliga a buscar posiciones estratégicas dentro de la Unión Europea.

Esta campaña de promoción se encuentra integrada dentro del Marco de Actuaciones para el Impulso a la Internacionalización, un plan aprobado por la Junta de Castilla y León en abril con una dotación de 16,5 millones de euros. Dicho marco refuerza el V Plan de Internacionalización 2022-2027 y subraya el papel pionero de la Comunidad, que fue la primera autonomía en adoptar medidas específicas destinadas a mitigar el impacto de los aranceles sobre sectores clave como la automoción, el agroalimentario, el metal y el químico-farmacéutico. El plan contempla nueve líneas de acción que incluyen apoyo financiero a las exportaciones, eficiencia energética en la cadena de valor, simplificación administrativa, diversificación hacia nuevos mercados y la captación activa de inversión extranjera. Estas medidas se suman a los 97 millones de euros ya previstos en el V Plan, consolidando una estrategia integral para mantener la competitividad regional.

La presentación en Chicago congregó a un público especializado, incluyendo asociaciones empresariales, fondos de inversión y colectivos profesionales interesados en establecer proyectos en la Unión Europea. Tras la exposición del viceconsejero, se llevaron a cabo reuniones bilaterales con empresas y asociaciones específicas para analizar la viabilidad de proyectos concretos.

La agenda de trabajo incluyó encuentros con el Departamento de Comercio del Estado de Illinois, homólogo del área económica de la Consejería, además de reuniones en centros académicos de prestigio como el Centro Polsky de Emprendimiento e Innovación, en la escuela de negocios ‘Booth’ de la Universidad de Chicago y con el International Council de la Cámara de Comercio de Illinois. Complementariamente, se mantuvieron sesiones de trabajo con compañías tecnológicas y fondos de inversión. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Consejería de Economía y Hacienda, que a través de su instrumento de internacionalización ICECYL, busca posicionar a Castilla y León como un destino estratégico global.

La Comunidad reafirma su compromiso con la internacionalización y la atracción de inversiones al anunciar que la próxima presentación se celebrará en Múnich los días 1 y 2 de diciembre. Ambas citas cuentan con el respaldo directo de los consejeros Económicos y Comerciales de las Embajadas en destino, reforzando la visión nacional para captar proyectos que impulsen el crecimiento económico y la competitividad empresarial de Castilla y León.

Estados Unidos se consolida como un socio comercial fundamental para Castilla y León. Las exportaciones al mercado norteamericano han registrado un crecimiento notable del 52 por ciento desde 2020, alcanzando los 620 millones de euros en 2024, lo que genera un saldo comercial positivo de 274 millones para la Comunidad. El sector de automoción lidera las ventas con una cuota del 39,9 por ciento, seguido por el agroalimentario con un 19 por ciento, y el químico-farmacéutico con un 7,1 por ciento. La venta de neumáticos ha sido particularmente exitosa, multiplicando por 73 su valor en los últimos cinco años, junto a otros productos como vinos, galletas y cárnicos.

En paralelo, las importaciones desde Estados Unidos han superado los 346 millones de euros en 2024, un incremento del 54 por ciento respecto a 2020. Este crecimiento refleja la solidez de las relaciones bilaterales y la capacidad de la Comunidad para integrar productos de alto valor añadido en su cadena productiva. Las importaciones se concentran en sectores estratégicos como el químico-farmacéutico, la maquinaria y la automoción, lo que contribuye a reforzar la competitividad industrial de Castilla y León. Este buen comportamiento se suma al récord histórico de exportaciones que batió la Comunidad en 2024, alcanzando los 21.200 millones de euros, y consolidándola como la autonomía con el mayor incremento de exportaciones en España y un saldo comercial positivo de 5.000 millones de euros.