Castilla y León, quinta en solicitudes de dependencia con 160.682 expedientes

Castilla y León registra actualmente 200 personas con derecho a prestación por dependencia pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), una cifra que la sitúa como la comunidad con más casos en esta situación, solo por detrás de Aragón, según ha recogido la agencia Ical.

Los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), dependiente del Imserso, reflejan además que la Comunidad presenta el menor tiempo medio de resolución del país, con 116 días en marzo, muy por debajo de la media nacional, que asciende a 329 días. En el lado opuesto se sitúan Murcia, con 553 días, seguida de Andalucía (464), Asturias (375) y Canarias (374), según ha recogido la agencia Ical.

Ical, en cuanto al volumen de solicitudes, explica que Castilla y León ocupa la quinta posición nacional, con 160.682 expedientes tramitados, por detrás de Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En el último año, el número de solicitudes apenas creció un 0,1 por ciento en la Comunidad, frente al incremento del 7,3 por ciento registrado en el conjunto del país, hasta alcanzar los 2,3 millones.

Según ha recogido la agencia Ical respecto a las prestaciones, las cuantías medias en Castilla y León varían en función del grado de dependencia. En cuidados familiares, se sitúan en 128,7 euros para el grado I, 216 euros para el grado II y 297,8 euros para el grado III. En asistencia personal, alcanzan los 719 euros en el grado III, 537,4 euros en el grado II y 296,8 euros en el grado I.

Por su parte, las ayudas vinculadas al servicio de ayuda a domicilio oscilan entre los 611,2 euros del grado III y los 241,4 euros del grado I, mientras que las prestaciones para atención residencial se sitúan en 156,8 euros para el grado I, 425,5 euros para el grado II y 565,4 euros para el grado III, según ha recogido la agencia Ical.