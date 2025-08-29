Castilla y León recibirá 3.643 millones en la condonación de deuda del Gobierno

Castilla y León será una de las comunidades que se beneficiará de la condonación de deuda anunciada por el Gobierno central, con un importe de 3.643 millones de euros. La medida, que será aprobada el próximo martes, 2 de septiembre, en el Consejo de Ministros, forma parte del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para aliviar la carga financiera de las autonomías.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el Estado asumirá en total 83.252 millones de euros correspondientes a comunidades de régimen común, lo que permitirá alcanzar una condonación global de 85.000 millones. Navarra y País Vasco, por su régimen foral, quedan excluidos de esta iniciativa.

En el reparto, Andalucía será la más beneficiada con 18.791 millones, seguida de Cataluña (17.104), la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644). Castilla y León, con 3.643 millones, se sitúa en una posición intermedia junto a Murcia (3.318) y Canarias (3.259). En cambio, comunidades como La Rioja (448 millones) o Cantabria (809) percibirán cantidades mucho menores.

La propuesta del Ejecutivo ha suscitado críticas políticas, especialmente por su origen en el acuerdo alcanzado con ERC para Cataluña. No obstante, Montero defendió que la medida responde a un planteamiento “histórico” que busca garantizar la igualdad entre territorios y mejorar la sostenibilidad financiera de todas las regiones.

Con esta quita, Castilla y León reducirá de forma significativa su carga de deuda, lo que abre un margen de maniobra en sus cuentas públicas de cara a los próximos años.