Castilla y León recibirá más de 71,7 millones de euros para programas de apoyo educativo y Formación Profesional

Impulsar programas de apoyo educativo y Formación Profesional para trabajadores. Este es el objetivo de la dotación de más de 71,7 millones de euros que recibirá la comunidad de Castilla y León por parte del Gobierno de España.

Dicho ingreso se llevará a cabo tras aprobar la propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de distribución territorial y los criterios de reparto de cuatro programas educativos de cooperación territorial y uno de Formación Profesional para personas trabajadoras por un valor de más de 1.170 millones de euros para las comunidades autónomas.

Las iniciativas son, concretamente, el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora, Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática, Programa de Educación Inclusiva, Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo (PROA+) y Formación Profesional para personas trabajadoras en el ejercicio 2026.

En este sentido, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión “refleja en cifras el valor que este Gobierno le da a la educación y a la Formación Profesional”.

Para más detalle, el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora está dotado con 56,2 millones de euros, de los que 2,9 corresponden a Castilla y León; y el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática cuenta con 120,6 millones de euros, siendo 6 para Castilla y León. Ambos tienen como objetivo mejorar el nivel de desempeño del alumnado de segundo ciclo de educación Infantil (solo en el caso del de lectura), Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico.

Por otro lado, el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial complejidad educativa, tiene un presupuesto de 105,9 millones de euros, de los cuales 5,5 son para Castilla y León. Este programa busca atender “a la necesidad de mejorar el éxito escolar y garantizar la permanencia del alumnado en aquellos centros públicos en los que se concentre un porcentaje elevado de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeducativa”.

Por su parte, el Programa de Educación Inclusiva, dotado con 28,7 millones, de los que 1,9 corresponden a Castilla y León, tiene por objeto impulsar la transformación de los centros educativos hacia entornos plenamente inclusivos, persiguiendo eliminar las barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas.