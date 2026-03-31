Castilla y León reduce en 2025 su nivel de deuda al 18,2 % del PIB, dos puntos porcentuales inferior a la media autonómica

Castilla y León ha cerrado 2025 con una deuda de 14.261 millones de euros, según ha informado la Junta este martes. La cifra equivale al 18,2 % del Producto Interior Bruto, dos puntos porcentuales inferior a la media autonómica (20,2 %) facilitada por el Banco de España.

"En términos interanuales la variación de la deuda de Castilla y León fue muy inferior a la del conjunto de comunidades autónomas, un 0,15 %, frente a un incremento del 1,7 %", defienden desde el gobierno autonómico. La agencia Moody's valoró positivamente este menor nivel de endeudamiento el pasado mes de septiembre al elevar la calificación crediticia de la Comunidad.

El Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa figuran como prestamistas relevantes, con un total de 1.687,7 millones de euros, lo que equivale al 11,8 % de la deuda de Castilla y León. La relativa al préstamo concertado por el Fondo de Facilidad Financiero en 2020 se eleva a 1.384,7 millones de euros.

Asimismo, el 96,6 % del endeudamiento de Castilla y León está concentrado en la Administración General. El 3,4 % restante corresponde a universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.