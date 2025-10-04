Castilla y León, entre las regiones europeas con la menor tasa de muertes por enfermedades circulatorias

La salud cardiovascular de los ciudadanos de Castilla y León se sitúa en la élite de la Unión Europea. Según datos de Eurostat, el instituto de estadística de la Comisión Europea, a los que ha tenido acceso la agencia Ical, solo el 23,4 % de los fallecimientos registrados en la Comunidad se deben a enfermedades del sistema circulatorio. Este porcentaje es notablemente bajo, situándose nueve puntos porcentuales por debajo de la media global de la Unión Europea, que alcanza el 32,4 %.

La región se compara favorablemente incluso con muchas comunidades dentro de España. Castilla y León se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, y muy cerca de las tasas más bajas de España, como las registradas en el País Vasco y la Comunidad de Madrid (ambas con un 23 %). La Comunidad Foral de Navarra es la única que presenta una cifra inferior, con un 22,8 %.

La excelente posición de Castilla y León se vuelve aún más evidente al cruzar fronteras. La tasa del 23,4 % la coloca muy por delante de la mayoría de las regiones europeas, especialmente si se compara con los Estados miembros del norte, bálticos y de Europa del Este.

Alemania, por ejemplo, registra tasas muy superiores. Todas sus regiones superan el 26 %, y la gran mayoría exceden incluso el 32 %, lo que las sitúa significativamente por encima de la tasa de Castilla y León.

La situación es crítica en los países bálticos, Hungría, República Checa y Eslovaquia, donde en todas sus regiones alrededor del 50 % de las muertes son provocadas por enfermedades circulatorias.

Aparte de algunas regiones en Francia e Italia, Castilla y León se mantiene como una de las áreas más saludables de la UE en este indicador.

Dentro de España, la mayoría de las comunidades autónomas registran un porcentaje de muertes por problemas circulatorios mayor que Castilla y León. El peor dato nacional lo tiene Andalucía, con un 28,1 %, seguida de Murcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, todas por encima del 26 %, límite que solo supera en el norte La Rioja (26,8 %).

La alimentación y el estilo de vida en general son señalados como factores clave en la prevención de estas enfermedades. El consumo de alcohol, el tabaquismo y la falta de actividad física son determinantes para sufrir ataques al corazón, accidentes cerebrovasculares, trombosis y embolias pulmonares.

Estos sugieren que los hábitos de vida en Castilla y León, incluida Salamanca, están contribuyendo de manera significativa a mantener un bajo índice de mortalidad cardiovascular, un pilar fundamental para la salud pública.