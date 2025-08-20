Castilla y León registra 253 Incendios en dos semanas, 37 intencionados, 38 por rayos y 178 por otras causas humanas

La Junta de Castilla y León ha informado que la comunidad autónoma ha registrado 253 incendios forestales entre el 3 y el 17 de agosto, coincidiendo con una intensa ola de calor. Según los datos publicados en el perfil oficial de la red social X (@Naturalezacyl), la mayoría de estos fuegos, un 70%, tienen su origen en la actividad humana.

El mensaje, que ha sido acompañado por el hashtag "#QuéEstáPasando?", detalla que de los 253 incendios contabilizados en este periodo, solo 38 se originaron por la caída de rayos. Los 215 restantes se atribuyen a causas humanas.

Específicamente, 37 de los incendios han sido clasificados como "claramente intencionados". Los otros 178 se han iniciado por "otras causas humanas por determinar", lo que incluye una variedad de orígenes como negligencias, accidentes o incluso la posibilidad de que también sean intencionados.

El Gobierno autonómico ha destacado la preocupante cifra de incendios provocados por la mano del hombre, especialmente en un contexto de altas temperaturas, lo que dificulta enormemente las labores de extinción para los operativos de emergencia.