Castilla y León registra 5.509 casos activos de violencia de género , 2.728 con menores a cargo

Un total de 1.538 menores en España están en riesgo de sufrir violencia vicaria, según se desprende del último boletín estadístico publicado por el Ministerio del Interior y recogido por Europa Press.

En concreto, la estadística del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que hay 53.716 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, con 1.538 en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. Actualmente, hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 131 en alto y 1.404 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".

Igualmente, la estadística refleja 12.420 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 25 de ellos en riesgo extremo, 884 en alto y 11.511 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".

Igualmente, Interior tiene detectados 103.461 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén, 481 menos que hace un mes, cuando había 103.942. Así, señala que 25 están en riesgo extremo, 933 en alto, 14.566 en medio y 87.937 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, existen 1.238 mujeres menores de 18 años; 25.460 de 18 a 30; 47.975 de 31 a 45; 26.316 de 46 a 64; y 2.472 de 65 o más.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.506; le sigue la Comunidad Valenciana, con 16.986; la Comunidad de Madrid, con 12.526; Canarias, con 6.609; Galicia, con 6.149; Castilla-La Mancha, con 5.535; Murcia, con 5.779; Castilla y León, con 5.509; Baleares, con 3.977; Extremadura, con 2.979; Aragón, con 2.518; Asturias, con 2.207; Navarra, con 2.127; Cantabria, con 1.615; La Rioja, con 921; Ceuta, con 289; y Melilla, con 229.

A 31 de enero, los cuerpos de Policía Local de 832 Ayuntamientos están en modo "interacción total" en el Sistema VioGén. Pertenecen a 15 comunidades autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.