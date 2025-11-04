Castilla y León registra 5.577 casos activos de violencia de género en VioGén

Castilla y León cerró el mes de octubre con un total de 5.577 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema VioGén. Esta cifra, facilitada por los datos estadísticos del Ministerio del Interior, sitúa a la comunidad autónoma como la octava con mayor número de casos activos en el país. Los 5.577 casos de Castilla y León se enmarcan en un contexto nacional de 104.770 casos activos detectados en España hasta el 31 de octubre. A nivel estatal, esta cifra supone un ligero descenso de 739 casos respecto a septiembre, si bien Interior ha detectado un repunte preocupante en los casos de riesgo extremo, que pasaron de 19 a 23 en el último mes.

A nivel nacional, la distribución de los casos activos refleja la gravedad de la situación, con 23 casos en riesgo extremo y 988 en riesgo alto. A estos se suman 14.753 en riesgo medio y 89.006 en bajo. La comunidad con el mayor número de casos activos es Andalucía, con 27.434, seguida por la Comunidad Valenciana (17.675) y la Comunidad de Madrid (12.694). Castilla y León, con sus 5.577 casos, se mantiene en la parte media-alta de la tabla, por debajo de regiones como Canarias (6.652) y Galicia (6.133), y por encima de otras como Baleares (4.134) o Extremadura (2.957).

Un aspecto especialmente alarmante que revelan los datos es el riesgo que corren los menores. En España, se contabilizan 54.088 casos de víctimas con menores a cargo, de los cuales 1.434 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre, incluyendo cinco casos en riesgo extremo. Además, el Ministerio del Interior ha identificado 12.100 casos con menores a cargo de "especial relevancia", donde los indicadores apuntan a una probabilidad significativamente mayor de que el agresor ejerza violencia muy grave o letal sobre la víctima.

Ante la persistencia de la violencia de género y los recientes asesinatos machistas, y con la proximidad de las fechas navideñas, el Ministerio de Igualdad y el del Interior tienen previsto reunirse esta semana.

El objetivo de este encuentro es trabajar conjuntamente en el refuerzo y la mejora del Sistema VioGén, buscando optimizar las herramientas de protección ante la gravedad de las cifras expuestas.