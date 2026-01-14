Castilla y León registró 1.216 incendios forestales en 2025 que afectaron a 143.880 hectáreas, 42.815 arboladas

Castilla y León registró 1.216 incendios forestales en 2025, un 10 por ciento menos que la media de los últimos diez años, que afectaron a 143.880 hectáreas, de las que 42.815 eran arbolada.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha comparecido en la Comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios ocurridos el pasado ejercicio a solicitud del Grupo Socialista y Vox.

En concreto, el año 2025 ha habido 1216 incendios forestales, un 10 por ciento menos que la media del decenio, "pero de gran gravedad muchos de ellos", según el consejero, quien también ha incidido en que los conatos (incendios que se atajan antes de que superen la hectárea de superficie) han sido el 71 por ciento, dos puntos por encima de la media de los últimos diez años, que es del 69%.

"Es decir, a pesar de malas condiciones del año, la eficacia en la extinción ha seguido aumentando", ha apuntado Suárez-Quiñones, quien ha añadido que el operativo de incendios actuó en 856 incendios no forestales (agrícolas en general), que a pesar de no computar en la estadística de incendios forestales, y de no ser una competencia de esta Consejería, controló y extinguió. De esta forma, el operativo participó en la extinción de 2.072 incendios forestales y agrícolas.

A este respecto, el consejero ha señalado que el análisis de los datos evidencia que, incluso en los meses de mayor actividad y simultaneidad (junio-septiembre), el operativo mantiene niveles "muy altos de eficacia" en un escenario de "severidad extraordinaria" para el que se aplicaron las medidas de "escalado y coordinación" interadministrativa previstas en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal).

En cuanto a su evolución mensual, a lo largo del verano fue creciente, con un salto cuantitativo en junio que multiplica su número por 2,5 (262) respecto de los valores de mayo (99) y prácticamente se duplica en julio (431) que se mantiene en agosto (428) para ir descendiendo hasta octubre.

Esta actividad, ha explicado el consejero, responde a la disponibilidad creciente del combustible fino al inicio del verano y, ya en pleno julio y agosto, con la implicación del combustible más grueso bajo temperaturas altas y humedades relativas bajas.

Por semanas, el número de incendios se va incrementando desde la primera semana de junio hasta la semana del 4 de agosto, la de mayor número de incendios (129) en el contexto de un mes con varias semanas de actividad elevada y acumulada.

La tendencia semanal refleja un incremento creciente de peligro (combinación de viento, baja humedad, altas temperaturas y aumento de la disponibilidad del combustible) que generan picos de simultaneidad. "Estas condiciones, limitan la eficacia del ataque inicial del Operativo en parte de los incidentes, forzando ataque ampliado y refuerzos", ha advertido el consejero.

Durante el periodo, se observa un descenso del número de incendios simultáneos a partir de la tercera semana de agosto, "que puede interpretarse con una mayor sensibilización de la población dada la situación de extrema gravedad de los incendios activos en esas semanas", ha asegurado Suárez-Quiñones.

La actividad diaria crece a partir de junio y la tendencia muestra crestas bien definidas a mitad de julio-agosto, con un máximo de incendios activos el 8 y 12 de agosto (27).

"Estas crestas diarias se alinean con episodios de calor y viento racheado que secan rápidamente el combustible fino y favorecen igniciones múltiples, aumentando la congestión operativa", ha añadido el consejero.