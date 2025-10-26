Castilla y León es la segunda comunidad donde más se compra vivienda al contado durante el segundo trimestre de 2025

El mercado inmobiliario en Castilla y León cerró el segundo trimestre de 2025 con una marcada preferencia por la compra de viviendas al contado, posicionando a la Comunidad como la segunda de España con la mayor tasa de operaciones sin crédito hipotecario.

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, elaborada por el Colegio de Registradores, entre abril y junio el 40,4 por ciento de las compraventas de viviendas en la región se realizaron "a tocateja". Esto significa que más de 3.600 casas se adquirieron sin necesidad de financiación bancaria. El porcentaje autonómico contrasta fuertemente con la media nacional, que se situó en el 27,9 por ciento.

La elevada tasa de compras al contado en Castilla y León fue solo superada por la Comunidad valenciana (43,9 por ciento) y contrasta con territorios donde el elevado coste de la vivienda obliga al uso de hipotecas, como Madrid (3,5 por ciento) y País Vasco (4,1 por ciento).

Esta tendencia se ha mantenido firme a lo largo del verano. Los datos de la Comunidad registraron un 42,9 por ciento de compras al contado en julio y un 44 por ciento en agosto, un porcentaje que representó 14 puntos más que el conjunto de España en ese mes.

Compraventas de viviendas sin hipoteca | Ical

Aunque la subida de tipos de interés en años anteriores incentivó el pago al contado, la persistencia de esta alta tasa, incluso con la reciente relajación del Euribor, sugiere que existe un componente de inversión y un fuerte poder adquisitivo en la región.

El informe apunta que la adquisición de activos inmobiliarios como inversión, sumado al histórico carácter ahorrador de los castellanos y leoneses, es un factor determinante. El ahorro de los ciudadanos de la Comunidad rondaba los 78.490 millones de euros a mediados de 2025. Los compradores, que disponen de liquidez por ahorro, herencias o la venta de una vivienda anterior, optan por evitar los intereses bancarios, reforzando la compra de vivienda como una inversión segura.