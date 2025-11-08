Castilla y León se sitúa como la sexta autonomía en listas de espera para entrar en quirófano

El Ministerio de Sanidad ha hecho públicos los datos de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS) correspondientes al primer semestre de 2025, revelando una notable mejora en Castilla y León. La región ha logrado situar su tiempo de espera para una intervención quirúrgica no urgente en 80 días, lo que supone un descenso significativo de 38 días respecto a la media nacional. Con este registro, la Comunidad se posiciona como la sexta con menor demora del país, solo superada por Madrid, País Vasco, La Rioja, Galicia y Asturias.

Además de la reducción en el tiempo, la Comunidad también presenta una mejor tasa de pacientes en lista de espera, con 10,76 por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de los 17,35 de la media del conjunto de autonomías. En total, 25.107 castellanoleoneses esperaban una operación, de los 832.728 registrados a nivel nacional.

A pesar de los buenos datos generales, algunas especialidades concentran las mayores demoras. Traumatología encabeza la lista con 8.319 pacientes y el mayor tiempo medio de espera, alcanzando los 109 días. Le siguen Cirugía General y Digestivo, y Oftalmología en número de pacientes. En el lado opuesto, la Cirugía Torácica (118 pacientes) y la Dermatología (26 días de espera) muestran las mejores cifras.

En cuanto a las consultas de Atención Especializada, Castilla y León también se mantiene por debajo de la media con 88 días de espera. Paralelamente, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que trabaja con las comunidades autónomas en un nuevo sistema de información que busca unificar criterios, garantizar la trazabilidad del paciente y ofrecer datos más homogéneos y representativos de la realidad asistencial en todo el territorio.