Castilla y León se suma al Congreso para reforzar la lucha contra la primera causa de muerte: las enfermedades cardiovasculares

Castilla y León se ha unido a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y a otras nueve comunidades autónomas en un compromiso firme para combatir las enfermedades cardiovasculares (ECV), la principal causa de muerte en España.

El acuerdo suma a la Comunidad al esfuerzo nacional junto a la Sociedad Española de Cardiología (SEC) para reforzar las medidas de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de las ECV.

El objetivo central es impulsar las políticas necesarias dentro de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (SNS) y reducir el impacto de estas patologías, que a nivel europeo son responsables del 23% de todos los años de vida ajustados por discapacidad.

Claves del compromiso para la Comunidad

La adhesión al texto implica para Castilla y León el compromiso de intensificar la acción en varios frentes cruciales:

Prevención y promoción, puesto que se hará hincapié en el desarrollo de intervenciones que actúen sobre los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, la hipertensión y el colesterol elevado, responsables de una alta proporción de muertes prematuras.

Atención centrada en la persona, buscando mejorar la atención cardiovascular garantizando que sea equitativa, integrada y continuada, mejorando la coordinación sociosanitaria y reduciendo las desigualdades por nivel socioeconómico o género.

Y, por último, chequeos y detección,ya que la región fortalecerá la prevención secundaria con el apoyo a chequeos de salud cardiovascular que evalúen la función renal, la obesidad, la diabetes y la enfermedad cerebrovascular.

Los firmantes, incluyendo la representación castellanoleonesa, han prometido trabajar con un enfoque integral para reducir las desigualdades sociales y basar la estrategia en la prevención primaria y secundaria.

El presidente de la Sociedad Española de Cardiología, Luis Rodríguez Padial, calificó la firma de "hito muy significativo" al enfocarse no solo en la reducción de la mortalidad, sino también en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.