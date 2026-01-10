Centenares de motoristas se concentran en ‘Pingüinos 2026’

Este fin de semana era una de las citas más esperadas para los amantes del motor y las motos, y es que cientos de personas llevan viajando desde el jueves hasta Valladolid para ‘Pingüinos 2026’, el primer gran evento en torno a las motocicletas y que reúne a conductores de toda España.

Según ha recogido Europapress, han tachado la edición de participación “masiva”, además de haber transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables. Todo ha comenzado a las 12:00 horas en el tradicional desfile en el paseo de Recoletos, en el que se ha rendido culto a los 200 años de la Policía Nacional.

Más tarde, han ido llegando más motoristas de toda España para así hacer gala de sus vehículos y compartir experiencias con los conocidos del lugar. A pesar de no conocer aún el número de participantes totales, Carnero, alcalde de Valladolid, ha expuesto que se ha tratado de una “jornada estupenda”.

Por otro lado, y como no podía ser de otra forma, también ha asegurado que “es importante que en un acontecimiento de estas características y tan masivo no haya nada lamentable que reseñar", lo que habla muy bien del ambiente que se encuentran los moteros al llegar.

Por último, también ha destacado que esta concentración motera es “la más grande de Europa”, y que los asistentes afrontan el característico frío de enero con la calidez de los vallisolentanos".