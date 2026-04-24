Cerca del 80 % de los inmigrantes residentes en Castilla y León quiere quedarse en el país

El informe ‘La situación de la población inmigrante en Castilla y León’, elaborado por el Consejo Económico y Social (CESCyL) y recogido por la Agencia Ical, desvela que el 79,7 por ciento de la población inmigrante residente en Castilla y León tiene intención de quedarse en el país los próximos años.

Asimismo, dicho informe también arroja datos como que cuatro de cada diez inmigrantes en la Comunidad trabajan actualmente o que el 28 por ciento recurre a ayudas y prestaciones sociales como consecuencia de sus ingresos esacaso o nulos.

La muestra con la que se ha llevado a cabo el estudio ha estado compuesta por 520 personas de hasta 49 países distintos y tuvo en consideración el peso de la población inmigrante en cada provincia.

Dentro del porcentaje de personas inmigrantes que sí desarrollan una actividad laboral, el 39 por ciento lo hace con un contrato laboral fijo, el 25 por ciento con un contrato temporal y un 9,5 por ciento de las casos son autónomos. Además, dos de cada diez inmigrantes trabajan sin contrato.

Encuesta sobre la situación de la población inmigrante en Castilla y León | Ical

Los sectores en los que mayor número de población inmigrante trabajan son el de los cuidados (15,1 por ciento), la hostelería (13,6 por ciento) y la limpieza (12,1 por ciento).

Regresando a sus intenciones para con el futuro, es un amplio 79,7 por ciento el que afirma que permanecerá en España en los próximos cinco años, mientras que el 4,1 por ciento quiere regresar a sus país y a un 2,8 por ciento le gustaría partir a un nuevo país distinto. Cerca de la mitad de los encuestados busca que familiares en el extranjero también se establezcan en España.

En cuanto a la pertenencia, este informe revela que el 39,5 por ciento de la población inmigrante se siente más de su país de origen, aunque un 27 por ciento asegura se siente tanto español como de su país de origen por igual.