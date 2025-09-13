Más cerca del paciente, incluso a distancia: así funciona la telemonitorización que nació en pandemia

El Grupo de Investigación de Neurociencias Clínicas Aplicadas y Análisis de la Información (INCrease‑Tech) de la Universidad de Valladolid trabaja en adaptar un sistema de telemonitorización que durante la pandemia permitió seguir en tiempo real a más de 300 pacientes con COVID‑19 aislados en casa, con resultados muy favorables, ahora al ámbito del ictus. El proyecto, basado en inteligencia artificial y tecnología avanzada, ha demostrado que es posible gestionar decenas de miles de alertas sin saturar al sistema sanitario y garantizando al mismo tiempo la seguridad tanto de pacientes como de los profesionales.

Diseño, validación y ensayo clínico

La iniciativa fue defendida recientemente en la tesis doctoral de Irene Alcoceba Herrero, enfermera en la Unidad de Cuidados Agudos Cardiológicos del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Su trabajo, titulado “Diseño, implementación y evaluación de un novedoso sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas basado en inteligencia artificial, para el manejo de pacientes en cuarentena domiciliaria por la COVID‑19”, describe cómo surgió la idea durante la pandemia, cuando muchos pacientes llegaban gravemente enfermos al hospital debido al aislamiento domiciliario.

El sistema combina dispositivos como pulseras inteligentes, un pulsioxímetro, una aplicación móvil para que los pacientes reporten síntomas, y un panel web para el personal sanitario. La inteligencia artificial hace el filtrado de alertas priorizando sólo aquellas que requieren intervención humana, lo que permite manejar más de 61.800 alertas, de las cuales el 95 % fue resuelta automáticamente, y solo el 5 % derivó en acciones por parte de los profesionales.

Percepciones y resultados humanos

Aunque el ensayo clínico no mostró diferencias significativas en los desenlaces clínicos entre pacientes telemonitorizados y los que recibieron seguimiento convencional, lo que sí quedó claro fue la mejora en la sensación de seguridad. Más del 80 % de los pacientes manifestaron satisfacción con el sistema y recomendarían su uso. También los profesionales destacaron que el sistema les ayudó a hacer un seguimiento más completo sin aumentar de forma sustancial su carga de trabajo.

Del COVID‑19 al ictus, una nueva frontera

El grupo INCrease‑Tech, dirigido por el profesor Juan Francisco Arenillas de la UVa, está ahora adaptando esta solución para el seguimiento domiciliario de pacientes tras un ictus, especialmente después del alta hospitalaria, un período clave para prevenir complicaciones. En zonas rurales de Castilla y León, donde la dispersión geográfica limita el acceso a visitas médicas frecuentes, esta telemonitorización puede suponer una mejora importante en continuidad de cuidados.

Futuro y aplicaciones ampliadas

Además de aplicarse al ictus, los investigadores consideran usar el sistema en patologías crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad. Se prevé incorporar nuevas mediciones específicas (glucosa, tensión arterial, recordatorios de medicación, etc.) adaptadas a cada enfermedad.